Казань
Го болтать 😸

фото пользователя Dass
пообщаться

От пользователя @Dass

10 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Казань

маленькое фото пользователя Dilya88
Казань → Другое

Я хочу в клуб 💃

маленькое фото пользователя Belova
Казань → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Zilantik
Казань → Другое

Прогулки по городу, и т.д)

маленькое фото пользователя Ilnaz
Казань → Другое

Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

маленькое фото пользователя Simon88
Казань → Другое

Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.

маленькое фото пользователя Van_Z
Казань → Другое

Посещение интересных мест Казани

маленькое фото пользователя Dionys
Казань → Другое

Открыт для новых знакомств, для общения.

маленькое фото пользователя SopheroTH
Казань → Другое

Погнали загорать

маленькое фото пользователя RUSLAn13
Казань → Другое

Сходить на выставку Сальвадора Дали

маленькое фото пользователя AndreiLisiutin
Казань → Другое

Прогуляться, хорошо провести время

маленькое фото пользователя Alonnar
Казань → Другое

Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

маленькое фото пользователя Kzn_seaman
Казань → Другое

В поисках девушки пообщаться

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!