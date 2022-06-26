Казань
Фитнес плюс бассейн.

фото пользователя Rena
активный отдых

Желающие ходить вместе заниматься спортом.

От пользователя @Rena

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Казань

маленькое фото пользователя Liliya2718
Казань → Другое

Сходить в клуб

маленькое фото пользователя Oleg_116ururu
Казань → Другое

Алковелоночь!

маленькое фото пользователя Islam01
Казань → Другое

Сходить в кино, кафе

маленькое фото пользователя Zulfia
Казань → Другое

Было бы неплохо встретиться и потусить)

маленькое фото пользователя Anastasia89
Казань → Другое

Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.

маленькое фото пользователя APTYP
Казань → Другое

Погулять на набережной, сходить в бар, поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Robert07
Казань → Другое

Кто со мной ?)

маленькое фото пользователя Luna
Казань → Другое

Погулять по центру города

маленькое фото пользователя Roman77
Казань → Другое

Пойдем гулят развеемся

маленькое фото пользователя Barash
Казань → Другое

Погулять и обсудить общие интересы. Найти подругу

маленькое фото пользователя Dina13
Казань → Другое

Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

маленькое фото пользователя Milka96
Казань → Другое

Ищу компанию 🤍

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!