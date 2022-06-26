Казань
Фитнес плюс бассейн.
активный отдых
Желающие ходить вместе заниматься спортом.
От пользователя @Rena
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