Встретимся в кафе, а после в парке погуляем

От пользователя @Kemal

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Казань → Другое Стрельба из лука в Иннополисе

Казань → Другое Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

Казань → Другое Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Казань → Другое Собраться и поиграть онлайн. Или встретиться и выпить кофе офлайн.

Казань → Другое Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

Казань → Другое Ищу подругу, сходить вместе в Тринити, там будет концерт в 23:00

Казань → Другое Прогуляться сходить в кино, покататься на лыжах

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Казань → Другое Тусить в центре 🙂

Казань → Другое Потанцуем в RV сегодня?

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