Казань
Чай с вкусняшками

фото пользователя Kemal
прогуляться, перекусить

Встретимся в кафе, а после в парке погуляем

От пользователя @Kemal

1 участник
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