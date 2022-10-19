Казань
Чай с вкусняшками
прогуляться, перекусить
Встретимся в кафе, а после в парке погуляем
От пользователя @Kemal
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