Казань
Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )
пообщаться
От пользователя @Evgeny_S
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Прогуляться во дворе
Казань → Другое
Хочу найти себе друзей
Казань → Другое
Хочу уехать купаться в солёной воде
Казань → Другое
Познакомиться с интересными людьми
Казань → Другое
Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести
Казань → Другое
Алковелоночь!
Казань → Другое
Прогуляться)
Казань → Другое
Свежий воздух
Казань → Другое
Хочу найти новые общения/друзей.
Казань → Другое
Дружба и общения
Казань → Другое
Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить
Казань → Другое
Поболтать в перерывах между работой
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!