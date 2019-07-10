прогуляться, перекусить

От пользователя @Marua2255

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Каменск-Уральский → Другое Кальян в пятницу 14. Посидим пообщаемся на любые темы.

Каменск-Уральский → Другое Прогуляться в парке, кто со мной?

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