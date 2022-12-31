Калуга
Вечерние прогулки
пообщаться
От пользователя @Saha88
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Калуга
Калуга → Другое
Пообщаемся?)
Калуга → Другое
Прогуляться по городу.
Калуга → Другое
Поболтать о том о сем
Калуга → Другое
Го гулять с 11до18
Калуга → Другое
А ещё я люблю рисовать
Калуга → Другое
Давайте знакомиться, а потом на прогулку))))
Калуга → Другое
Онлайн общение, возможно встретиться попить кофе))
Калуга → Другое
Хочу найти подругу
Калуга → Другое
Пообщаться, новые знакомства, welcome :)
Калуга → Другое
Посидеть в кафе. Попить кофе и поболтать
Калуга → Другое
Погулять пообщаться
Калуга → Другое
Общение на разные темы
Хочешь найти новых друзей в городе Калуга?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Калуга, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!