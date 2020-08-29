Калуга
Пообщаемся?)
Слишком общительная, люблю пообщаться на разные темы, недавно стала увлекаться (изучать) французский язык, не против поговорить и обсудить что-нибудь о нём. Жаль я не из Москвы, но обмен соц. сетями никто не отменял😉
От пользователя @Kristina
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Го гулять с 11до18
Прогуляться по городу.
А ещё я люблю рисовать
Поболтать о том о сем
Давайте знакомиться, а потом на прогулку))))
Погулять пообщаться
Ищу друзей чтобы вместе провести время
Прогулка весенним вечером
Вечерние прогулки
В кино на стражей галактики
Общение на разные темы
Но всё равно никто не напишет.
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