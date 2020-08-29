Калуга
Пообщаемся?)

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другое

Слишком общительная, люблю пообщаться на разные темы, недавно стала увлекаться (изучать) французский язык, не против поговорить и обсудить что-нибудь о нём. Жаль я не из Москвы, но обмен соц. сетями никто не отменял😉

От пользователя @Kristina

23 участника
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Но всё равно никто не напишет.

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