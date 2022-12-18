собрать компанию

От пользователя @Kristina

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Калуга → Другое Но всё равно никто не напишет.

Калуга → Другое Покататься на велосипеде

Калуга → Другое В кино на стражей галактики

Калуга → Другое Посидеть в кафе. Попить кофе и поболтать

Калуга → Другое А ещё я люблю рисовать

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