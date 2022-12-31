Калуга
Ищу друзей чтобы вместе провести время
прогуляться, перекусить
Встретиться поболтать,поиграть во что нибудь или просто погулять
От пользователя @Diamond
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Прогулка весенним вечером
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