Калуга
Го гулять с 11до18

фото пользователя Egor07088
прогуляться, перекусить

От пользователя @Egor07088

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