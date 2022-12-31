Калуга: найди компанию. Новые события

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фото пользователя Kristina другое

Пообщаемся?)

@Kristina


фото пользователя Kristina пообщаться

Пообщаться, новые знакомства, welcome :)

@Kristina


фото пользователя Lubavolk12 прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

@Lubavolk12


фото пользователя Anna15 прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе. Попить кофе и поболтать

@Anna15


фото пользователя Johnbaton пообщаться

Онлайн общение, возможно встретиться попить кофе))

@Johnbaton


фото пользователя Kristina собрать компанию

Ищу компанию

@Kristina


фото пользователя IF12 пообщаться

Но всё равно никто не напишет.

@IF12


фото пользователя Serg007 пообщаться

Давайте знакомиться, а потом на прогулку))))

@Serg007


фото пользователя Saha88 пообщаться

Вечерние прогулки

@Saha88


фото пользователя Leshii прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу.

@Leshii


фото пользователя IF12 активный отдых

Покататься на велосипеде

@IF12


фото пользователя NickiStar прогуляться, перекусить

Погуляем по городу, выпьем кофе, расскажем о себе, о своих увлечениях)

@NickiStar


фото пользователя Sanzo сходить на мероприятие

В кино на стражей галактики

@Sanzo


фото пользователя Sanzo пообщаться

Знакомство, дружба

@Sanzo


фото пользователя Diamond прогуляться, перекусить

Ищу друзей чтобы вместе провести время

@Diamond


фото пользователя Aleksei100 пообщаться

Поболтать о том о сем

@Aleksei100


фото пользователя Sako1334 прогуляться, перекусить

Сходить каток покататься

@Sako1334


фото пользователя Saha88 прогуляться, перекусить

Прогулка весенним вечером

@Saha88


фото пользователя Xdsh35 пообщаться

Погулять пообщаться

@Xdsh35


фото пользователя Anatoliy75 пообщаться

Общение на разные темы

@Anatoliy75


фото пользователя Nata89 пообщаться

А ещё я люблю рисовать

@Nata89


фото пользователя Egor07088 прогуляться, перекусить

Го гулять с 11до18

@Egor07088


Как найти друзей в г. Калуга

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