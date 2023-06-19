Калининград
Вместе в казино
Сходить вместе в казино, пообщаться, развлечься, возможно поиграть немного (без фанатизма). Для девушек актуальнее, чтобы наделать инстаграмных фоточек в красивой локации. 13 или 14 мая
От пользователя @Ok.go
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Калининград
Кому скучно-пишите)
Разговорчики
Прогуляться вечером по озеру и выпить кофе
Гулёны и Болтуши)
Поехали на море)
После 6 часов вечера есть время на прогулку, встречи =))
Для поболтать: а что если... люди бы жили вечно?
Парк тоже подходит
Расширить круг общения
Сходить перекусить
Прогулятся
можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми
Хочешь найти новых друзей в городе Калининград?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Калининград, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!