Калининград

Сходить вместе в казино, пообщаться, развлечься, возможно поиграть немного (без фанатизма). Для девушек актуальнее, чтобы наделать инстаграмных фоточек в красивой локации. 13 или 14 мая

От пользователя @Ok.go

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