прогуляться, перекусить

От пользователя @Vale_23.12

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Калининград → Другое Давайте в Стретимся

Калининград → Другое Го гулять и весело проводить время)

Калининград → Другое Поговорим о жизни?

Калининград → Другое Поговорим про самоидентификацию?

Калининград → Другое Кто любит пиво?🍺 Предлагаю пивной трип по Калининграду)

Калининград → Другое Парк тоже подходит

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