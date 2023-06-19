Калининград
После 6 часов вечера есть время на прогулку, встречи =))

фото пользователя Kulinar
прогуляться, перекусить

От пользователя @Kulinar

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