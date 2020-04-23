Хочу найти новых друзей из разных городов России для встреч, путешествий и просто общения по душам

От пользователя @vikussss

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Калининград → Другое Го гулять и весело проводить время)

Калининград → Другое Ищу интересных людей для общения

Калининград → Другое Кто любит пиво?🍺 Предлагаю пивной трип по Калининграду)

Калининград → Другое можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми

Калининград → Другое Початиться как в старые добрые

Калининград → Другое Прогуляться вечером по озеру и выпить кофе

Калининград → Другое После 6 часов вечера есть время на прогулку, встречи =))

Калининград → Другое Давай встретимся и поговорим 😌

Калининград → Другое Поговорим про самоидентификацию?

Калининград → Другое Тусич для музыкантов

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Калининград, чтобы весело провести время.

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