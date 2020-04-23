Калининград
Поговорить с новыми людьми
пообщаться
Хочу найти новых друзей из разных городов России для встреч, путешествий и просто общения по душам
От пользователя @vikussss
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Калининград
Калининград → Другое
Тусич для музыкантов
Калининград → Другое
Поговорим про самоидентификацию?
Калининград → Другое
Давай встретимся и поговорим 😌
Калининград → Другое
Кино+завтрак
Калининград → Другое
После 6 часов вечера есть время на прогулку, встречи =))
Калининград → Другое
Прогуляться вечером по озеру и выпить кофе
Калининград → Другое
Початиться как в старые добрые
Калининград → Другое
Сходить перекусить
Калининград → Другое
можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми
Калининград → Другое
Кто любит пиво?🍺 Предлагаю пивной трип по Калининграду)
Калининград → Другое
Ищу интересных людей для общения
Калининград → Другое
Го гулять и весело проводить время)
Хочешь найти новых друзей в городе Калининград?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Калининград, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!