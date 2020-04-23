прогуляться, перекусить

От пользователя @Nikole39

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Калининград → Другое Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

Калининград → Другое Кто любит пиво?🍺 Предлагаю пивной трип по Калининграду)

Калининград → Другое Кому скучно-пишите)

Калининград → Другое Го гулять и весело проводить время)

Калининград → Другое После 6 часов вечера есть время на прогулку, встречи =))

Калининград → Другое Разговор по телефону «желательно в телеграмме»

Калининград → Другое Есть желающие составить компанию съездить на море

Калининград → Другое Поговорим про самоидентификацию?

Хочешь найти новых друзей в городе Калининград?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Калининград, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!