Калининград
Погнали на море

фото пользователя Nikole39
прогуляться, перекусить

От пользователя @Nikole39

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