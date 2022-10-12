Калининград
Парк тоже подходит

фото пользователя Maksim_N
прогуляться, перекусить

От пользователя @Maksim_N

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