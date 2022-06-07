Калининград
Кино+завтрак
прогуляться, перекусить
Сходить в кино на фильм "Переводчик" Гая Ричи. Сеанс в 10.40 в Европе. После можно сходить позавтракать и обсудить фильм
От пользователя @Helga_kev
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Калининград
Калининград → Другое
Разговор по телефону «желательно в телеграмме»
Калининград → Другое
Кому скучно-пишите)
Калининград → Другое
Давайте в Стретимся
Калининград → Другое
Разговорчики
Калининград → Другое
Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?
Калининград → Другое
Поговорить с новыми людьми
Калининград → Другое
Поехали на море)
Калининград → Другое
Парк тоже подходит
Калининград → Другое
Есть желающие составить компанию съездить на море
Санкт-Петербург → Другое
Расширить круг общения
Калининград → Другое
Давай встретимся и поговорим 😌
Калининград → Другое
Поговорить
Хочешь найти новых друзей в городе Калининград?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Калининград, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!