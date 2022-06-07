Калининград

Сходить в кино на фильм "Переводчик" Гая Ричи. Сеанс в 10.40 в Европе. После можно сходить позавтракать и обсудить фильм

От пользователя @Helga_kev

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