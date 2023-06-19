Калининград
Калининград! Я тебе рад! Покажите секретные места?)

фото пользователя Nikolay
прогуляться, перекусить

16-23 августа в Калининграде, есть местные?)

От пользователя @Nikolay

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