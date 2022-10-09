Калининград
Гоу пить кофе

фото пользователя Anton39
прогуляться, перекусить

Предлагаю занять вечер прогулкой со стаканчиком кофе в приятной компании

От пользователя @Anton39

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