Калининград
Гоу пить кофе
прогуляться, перекусить
Предлагаю занять вечер прогулкой со стаканчиком кофе в приятной компании
От пользователя @Anton39
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