Калининград
Есть желающие составить компанию съездить на море

фото пользователя Foxis
прогуляться, перекусить

От пользователя @Foxis

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