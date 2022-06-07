Калининград
Буду в вашем замечательном городе в эти дни

фото пользователя Lisosan
пообщаться

Посоветуйте куда сходить, то что знают местные, было бы весело пообщаться)) Ну и могу рассказать о солнечной Перми

От пользователя @Lisosan

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