Калининград: найди компанию. Новые события

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фото пользователя Yul_ka пообщаться

Кому скучно-пишите)

@Yul_ka


фото пользователя kfartik пообщаться

Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

@kfartik


фото пользователя Sandraello пообщаться

можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми

@Sandraello


фото пользователя Marina666 пообщаться

Расширить круг общения

@Marina666


фото пользователя Kit8 пообщаться

Для поболтать: а что если... люди бы жили вечно?

@Kit8


фото пользователя Astry пообщаться

Ищу интересных людей для общения

@Astry


фото пользователя Tatiana1177 прогуляться, перекусить

Поговорить

@Tatiana1177


фото пользователя Naya000 другое

Разговорчики

@Naya000


фото пользователя NaraPISKA пообщаться

Разговор по телефону «желательно в телеграмме»

@NaraPISKA


фото пользователя Natalya_Bird активный отдых

Однодневный поход

@Natalya_Bird


фото пользователя Katrin1 прогуляться, перекусить

Го гулять и весело проводить время)

@Katrin1


фото пользователя Rrionoth пообщаться

Поговорим про самоидентификацию?

@Rrionoth


фото пользователя Oline пообщаться

Початиться как в старые добрые

@Oline


фото пользователя Ks90 прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Ks90


фото пользователя bella прогуляться, перекусить

Прогулятся

@bella


 прогуляться, перекусить

посидим, поговорим вечерком?)

@sawkaqq


фото пользователя Sofie прогуляться, перекусить

Выпить кофе в парке или вино на море🫀

@Sofie


фото пользователя Marianna28 прогуляться, перекусить

Кто любит пиво?🍺 Предлагаю пивной трип по Калининграду)

@Marianna28


фото пользователя vikussss пообщаться

Поговорить с новыми людьми

@vikussss


фото пользователя Timuara прогуляться, перекусить

Поехали на море)

@Timuara


фото пользователя Andrew22 прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером по озеру и выпить кофе

@Andrew22


 прогуляться, перекусить

Я хочу съездить в Калининград этой осенью

@Doshik


фото пользователя Gapligun собрать компанию

Тусич для музыкантов

@Gapligun


фото пользователя H.u.L.i.G.a.N собрать компанию

Лето началось)

@H.u.L.i.G.a.N


фото пользователя Nikole39 прогуляться, перекусить

Погнали на море

@Nikole39


фото пользователя Kulinar пообщаться

Поговорим о жизни?

@Kulinar


фото пользователя Helga_kev прогуляться, перекусить

Кино+завтрак

@Helga_kev


фото пользователя Lisosan пообщаться

Буду в вашем замечательном городе в эти дни

@Lisosan


фото пользователя Kulinar прогуляться, перекусить

После 6 часов вечера есть время на прогулку, встречи =))

@Kulinar


фото пользователя Maksim_N прогуляться, перекусить

Парк тоже подходит

@Maksim_N


фото пользователя Anton39 прогуляться, перекусить

Гоу пить кофе

@Anton39


фото пользователя Ok.go сходить на мероприятие

Вместе в казино

@Ok.go


фото пользователя Alish прогуляться, перекусить

Гулёны и Болтуши)

@Alish


фото пользователя Sergeei прогуляться, перекусить

Давайте в Стретимся

@Sergeei


 прогуляться, перекусить

Пока не мобилизовали

@Chers


фото пользователя Leshagood собрать компанию

Поиграть в настолку

@Leshagood


 активный отдых

Отдыхать море

@Ar12


фото пользователя Vale_23.12 прогуляться, перекусить

Сходить перекусить

@Vale_23.12


фото пользователя 14Marina прогуляться, перекусить

Штайндамм 99))

@14Marina


фото пользователя Kristian прогуляться, перекусить

Давай встретимся и поговорим 😌

@Kristian


фото пользователя Foxis прогуляться, перекусить

Есть желающие составить компанию съездить на море

@Foxis


фото пользователя Nikolay прогуляться, перекусить

Калининград! Я тебе рад! Покажите секретные места?)

@Nikolay


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