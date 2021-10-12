Ижевск
Сходить попить кофе, театр.

фото пользователя Zinchik
прогуляться, перекусить

От пользователя @Zinchik

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