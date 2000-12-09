прогуляться, перекусить

От пользователя @honor7a

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Ижевск → Другое Коты, геншин, мемы, бытие в 30 лет, все это можем иронично обсудить 😁

Ижевск → Другое Вкусно покушать и поболтать

Ижевск → Другое Минипоход из Ижевска в Чёрную на велосипедах.

Ижевск → Другое 9-12.00 // 19-21.00 Погулять в парке или сквере.

Ижевск → Другое Покататься на велосипеде

Ижевск → Другое Пообщаться на разные темы. Найти новых знакомых.

Ижевск → Другое Погулять с кем то

Ижевск → Другое Пойдём гулять, и просто обещаться по душам и с кем нибудь подружиться

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