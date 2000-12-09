Ижевск
Прогулка, посиделка

фото пользователя Anna24
прогуляться, перекусить

Можно сходить попить кофе или прогуляться просто, побалтать, для начала просто познакомиться

От пользователя @Anna24

2 участника
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