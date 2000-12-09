Ижевск
Покататься на велосипеде
прогуляться, перекусить
Покататься на велосипеде
От пользователя @Credos
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