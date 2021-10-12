Ижевск
Пойдем гулять

прогуляться, перекусить

От пользователя @HuKuTa

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Ижевск

маленькое фото пользователя Viverdia
Ижевск → Другое

Прогуляться, перекусить)

маленькое фото пользователя Kungfury
Ижевск → Другое

Покатушки на велосипеде, район старый аэропорт.

маленькое фото пользователя Anna24
Ижевск → Другое

Прогулка, посиделка

маленькое фото пользователя TheodoreBundy
Ижевск → Другое

Минипоход из Ижевска в Чёрную на велосипедах.

маленькое фото пользователя Strogg
Ижевск → Другое

Просто поболтать о выборе

маленькое фото пользователя Credos
Ижевск → Другое

Покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Credos
Ижевск → Другое

Покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Krianna
Ижевск → Другое

Давайте поговорим о погоде, увлечениях и котиках

маленькое фото пользователя Kris2002
Ижевск → Другое

Пойдём гулять, и просто обещаться по душам и с кем нибудь подружиться

маленькое фото пользователя Check_sun
Ижевск → Другое

Давай обменяемся грузом жизненных проблем

маленькое фото пользователя Renata18
Ижевск → Другое

Хотела бы пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Alto
Ижевск → Другое

Сменим обстановку?)

Хочешь найти новых друзей в городе Ижевск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Ижевск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!