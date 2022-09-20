пообщаться

От пользователя @Krianna

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Ижевск → Другое Покатушки на велосипеде, район старый аэропорт.

Ижевск → Другое Пойдём гулять, и просто обещаться по душам и с кем нибудь подружиться

Ижевск → Другое Кто поедет на Улетай и составит мне компанию?)

Ижевск → Другое Погулять с кем то

Ижевск → Другое Минипоход из Ижевска в Чёрную на велосипедах.

Ижевск → Другое Хотела бы пообщаться на различные темы

Ижевск → Другое Просто поболтать о выборе

Ижевск → Другое Пообщаемся на любые темы

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