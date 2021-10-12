Ижевск: найди компанию. Новые события

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фото пользователя Renata18 пообщаться

Хотела бы пообщаться на различные темы

@Renata18


фото пользователя Krianna пообщаться

Давайте поговорим о погоде, увлечениях и котиках

@Krianna


фото пользователя Viverdia прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить)

@Viverdia


фото пользователя Eksa пообщаться

Коты, геншин, мемы, бытие в 30 лет, все это можем иронично обсудить 😁

@Eksa


фото пользователя Labomba18 прогуляться, перекусить

Мир дружба жвачка

@Labomba18


фото пользователя Check_sun пообщаться

Ищу подругу для общения по душам 🫂

@Check_sun


фото пользователя Qwas4414Qw прогуляться, перекусить

Прогуляется

@Qwas4414Qw


фото пользователя as.naumov пообщаться

Пообщаться на разные темы. Найти новых знакомых.

@as.naumov


фото пользователя Ksunia прогуляться, перекусить

Вкусно покушать и поболтать

@Ksunia


фото пользователя Strogg пообщаться

Просто поболтать о выборе

@Strogg


фото пользователя DanllL пообщаться

Пообщаемся на любые темы

@DanllL


фото пользователя Anna24 прогуляться, перекусить

Прогулка, посиделка

@Anna24


фото пользователя Kris2002 прогуляться, перекусить

Пойдём гулять, и просто обещаться по душам и с кем нибудь подружиться

@Kris2002


фото пользователя Hot_Snow пообщаться

Новые впечатления

@Hot_Snow


фото пользователя TheMishan9 активный отдых

Покатушки на велосипеде

@TheMishan9


 прогуляться, перекусить

Пойдем гулять

@HuKuTa


фото пользователя Hanna00 пообщаться

Дружеское общение

@Hanna00


фото пользователя Zinchik прогуляться, перекусить

Сходить попить кофе, театр.

@Zinchik


фото пользователя Ninusik прогуляться, перекусить

Хочется прогуляться

@Ninusik


фото пользователя irina_k прогуляться, перекусить

Найти подругу, подруг)

@irina_k


фото пользователя Kaii пообщаться

Общение на разные темы

@Kaii


фото пользователя Sinekrilaya сходить на мероприятие

Кто поедет на Улетай и составит мне компанию?)

@Sinekrilaya


фото пользователя Sinekrilaya прогуляться, перекусить

Посидеть в летней кафешке, насладиться погодой☺️

@Sinekrilaya


фото пользователя Hot_Snow пообщаться

Ищу напарника

@Hot_Snow


фото пользователя heycoro прогуляться, перекусить

Кофе/бабл ти, новые знакомства после работы:)

@heycoro


фото пользователя TheodoreBundy активный отдых

Минипоход из Ижевска в Чёрную на велосипедах.

@TheodoreBundy


фото пользователя exardesco прогуляться, перекусить

9-12.00 // 19-21.00 Погулять в парке или сквере.

@exardesco


фото пользователя Strogg активный отдых

На мото покататься по полям, без хардкора

@Strogg


фото пользователя Kungfury активный отдых

Покатушки на велосипеде, район старый аэропорт.

@Kungfury


фото пользователя Credos прогуляться, перекусить

Покататься на велосипеде

@Credos


фото пользователя Credos активный отдых

Покататься на велосипеде

@Credos


фото пользователя Alto прогуляться, перекусить

Сменим обстановку?)

@Alto


 пообщаться

Общение на темы: бизнес, саморазвитие, отношения

@Hdhshsbe


фото пользователя Check_sun прогуляться, перекусить

Давай обменяемся грузом жизненных проблем

@Check_sun


фото пользователя Goro прогуляться, перекусить

Погулять с кем то

@Goro


 прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Kuzyolegon


фото пользователя honor7a прогуляться, перекусить

Прогуляться

@honor7a


Как найти друзей в г. Ижевск

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