Иркутск
Я бы хотел погулять по городу

фото пользователя Black77
прогуляться, перекусить

От пользователя @Black77

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