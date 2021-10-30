Иркутск
Сходить вместе в бар
прогуляться, перекусить
Онли герлс
От пользователя @Kumite
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Иркутск
Иркутск → Другое
погулять в центре,сходить в кафе или кино
Иркутск → Другое
Погулять по набережной, по городу в принципе
Иркутск → Другое
Пишите пообщаемся)
Иркутск → Другое
Пошли бухать? 🥺
Иркутск → Другое
Пришлите погуляем по городу
Иркутск → Другое
Могу просто покатать по городу,буду рад если покажут город.
Иркутск → Другое
Погулять, пообщаться, перекусить
Иркутск → Другое
Вечерняя прогулка посидеть в кафе пообщаться
Иркутск → Другое
Ищу девушку для дружбы
Иркутск → Другое
Покатаемся на самокатах и выпьем пиво
Иркутск → Другое
Хочу жениться
Иркутск → Другое
Выговориться
Хочешь найти новых друзей в городе Иркутск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Иркутск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!