Иркутск
Прогуляться по набережной

фото пользователя Kiber.pank
прогуляться, перекусить

От пользователя @Kiber.pank

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