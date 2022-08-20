Иркутск
Прогуляться по лесу.
прогуляться, перекусить
От станции орлёнок в р-он скальника "зеркала". До станции и обратно на машине.
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