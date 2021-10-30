прогуляться, перекусить

От пользователя @Viti

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Иркутск → Другое пофотаться, погулять, покушать с девушкой

Иркутск → Другое Эм... Мне просто скучно, напишите кто-нибудь 😑

Иркутск → Другое Прогуляться по набережной

Иркутск → Другое Могу просто покатать по городу,буду рад если покажут город.

Иркутск → Другое Общение на разные темы

Иркутск → Другое погулять в центре,сходить в кафе или кино

Иркутск → Другое Погулять по набережной, по городу в принципе

Иркутск → Другое Прогуляться в центре, кто может мне получше показать город?

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