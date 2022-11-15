Иркутск
Посидеть в кафе, пообщаться, настолки, погулять

фото пользователя AnnaC
прогуляться, перекусить

Дружба, окружение, атмосфера, коворкинг

От пользователя @AnnaC

2 участника
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