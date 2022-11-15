Иркутск
Посидеть в кафе, пообщаться, настолки, погулять
прогуляться, перекусить
Дружба, окружение, атмосфера, коворкинг
От пользователя @AnnaC
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Я бы хотел погулять по городу
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Эм... Мне просто скучно, напишите кто-нибудь 😑
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Погулять по набережной, по городу в принципе
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Пришлите погуляем по городу
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Вечерняя прогулка посидеть в кафе пообщаться
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Идем развлекаться
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Прогуляться
Иркутск → Другое
Прогуляться, перекусить
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