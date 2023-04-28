Иркутск
погулять в центре,сходить в кафе или кино

фото пользователя nstty
прогуляться, перекусить

От пользователя @nstty

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