Иркутск
Погулять по набережной, по городу в принципе
прогуляться, перекусить
От пользователя @Roz.en
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