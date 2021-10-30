Иркутск
Ищу подруг
прогуляться, перекусить
Ищу подруг для совместных походов по магазинам, посидеть в кафе, погулять , пофотать друг друга, можно и выпить иногда
От пользователя @milka.korovka
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