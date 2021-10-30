Иркутск
Идем развлекаться
прогуляться, перекусить
Давай сходим в кино, на набережную, в кафе, паб или съездим на природу! Любые активности ✨
От пользователя @rosesuprincess
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