Иркутск
Идем развлекаться

фото пользователя rosesuprincess
прогуляться, перекусить

Давай сходим в кино, на набережную, в кафе, паб или съездим на природу! Любые активности ✨

От пользователя @rosesuprincess

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