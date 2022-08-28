пообщаться

От пользователя @All_exe_y

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Геленджик → Другое Прогулки и интересное проведение времени

Геленджик → Другое Прогуляться, пообщаться лично, поиграть в настолку или покер

Геленджик → Другое Не спится. Хочется с кем то по гуляять. Скоро уезжать домой.

Геленджик → Другое Та прост, хочу поговорить о всяком

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