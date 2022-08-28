Геленджик: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Lana78 активный отдых

Прогулки и интересное проведение времени

@Lana78


фото пользователя Medvedeg пообщаться

Та прост, хочу поговорить о всяком

@Medvedeg


фото пользователя All_exe_y пообщаться

Геленджик, кто то есть вобще живой?)))

@All_exe_y


фото пользователя Alena5535 прогуляться, перекусить

Погулять поговорить

@Alena5535


фото пользователя Ptaha7924 прогуляться, перекусить

Не спится. Хочется с кем то по гуляять. Скоро уезжать домой.

@Ptaha7924


фото пользователя hotsnow прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться лично, поиграть в настолку или покер

@hotsnow


Как найти друзей в г. Геленджик

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: