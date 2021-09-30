Электросталь
Игра в ДнД
Некоторое время назад увлеклась игрой "Подземелья и Драконы". Хочу найти готовую компанию и присоединиться к ней, либо создать собственную. Прочитала всю книгу игрока, почти всю книгу мастера подземелий, а также немного книгу про существ, населяющих большинство фэнтези-миров игры.
Готова обучаться игре, стараюсь быть дружелюбной, обещаю не портить игру, кем бы ни играла.
От пользователя @Alessa
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