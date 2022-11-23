Дубай
Погулять в даунтауне у Фонтане
Вечером погулять у бурж халифа,
Поделитесь опытом и полезными инфо,
Ищу друзей !
Я занимаюсь Эниргпракти,
Говорю на английском и арабском и Конен же и на русском.
Жду вас
От пользователя @Ash4state
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