Дмитров
Сходить в кино
прогуляться, перекусить
В поисках компании или человека с кем сходить в наш кинотеатр на фильм "Гая Ричи"
От пользователя @Aleksey.Dmitrov
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