Чита: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя lerichio пообщаться

Найти подругу/друга

@lerichio


фото пользователя Evgeniag прогуляться, перекусить

Жить и радоваться!!!

@Evgeniag


фото пользователя Ivan16 прогуляться, перекусить

Погулять перек

@Ivan16


фото пользователя Tatiana0 пообщаться

Похихикать над чем-нибудь и пообсуждать форматы Стендап клуба номер 1

@Tatiana0


фото пользователя Kulisa прогуляться, перекусить

Обьщяться и дружить крепко.

@Kulisa


Как найти друзей в г. Чита

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: