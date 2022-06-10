Череповец: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Amicus пообщаться

Проверяю приложение, готов поболтать

@Amicus


фото пользователя Basik сходить на мероприятие

Широкий квартирник

@Basik


фото пользователя Artem101 прогуляться, перекусить

Найти друга с которым можно гулять каждый день

@Artem101


фото пользователя Nelli72 пообщаться

Велопрогулки в Зелёную рощу.

@Nelli72


фото пользователя MaXoN прогуляться, перекусить

Слушаете киш?

@MaXoN


фото пользователя Ewgenia95 пообщаться

Пообщаюсь на любые дружеские темы))

@Ewgenia95


фото пользователя Dimon47 пообщаться

На тему отдых.

@Dimon47


Как найти друзей в г. Череповец

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: