Челябинск
Выпить кофе и поболтать
прогуляться, перекусить
От пользователя @Rich88
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Челябинск
Челябинск → Другое
Пообщаться о политике, психологии, отношениях, обсудить кого-то…
Челябинск → Другое
Поговорить о жизни
Челябинск → Другое
Посоветуйте хороший пляж,🤪
Челябинск → Другое
Ищу подругу 👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Челябинск → Другое
С кем поиграть в кооп и поболтать
Челябинск → Другое
Ищу подругу от 25 лет
Москва → Другое
(переписка ) общие интересы ,юмор обязателен .
Челябинск → Другое
Хотелось бы завести друзей
Челябинск → Другое
День города и мой день рождение
Челябинск → Другое
Люблю общяться и узнавать что то новое
Челябинск → Другое
Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))
Челябинск → Другое
Провести приятный совместный вечер или же рассмотрю ваш эскиз для тату
Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!