Челябинск
Весёлой компашкой пойти на концерт Князя и петь песни КиШ
сходить на мероприятие
От пользователя @Kesa
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