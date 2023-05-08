активный отдых

От пользователя @Vira

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Челябинск → Другое Выпить кофе и поболтать

Челябинск → Другое Погнали на каток)

Челябинск → Другое Интересно провести время

Челябинск → Другое Прогуляться, позаниматься спортом, покататься на велосипеде

Челябинск → Другое Хочу с кем нибудь погулять, либо съездить отдохнуть куда нибудь

Челябинск → Другое Поиграть в настольные игры

Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!