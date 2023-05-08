Челябинск
Вечерком, с 19:30-20:30 покатаься на велике. Северок

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активный отдых

От пользователя @Vira

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